Трое подростков попали в ДТП на Кубани
В поселке Южном Белореченского района вчера, 23 февраля, около 22.00 часов вечера произошла авария. На полной скорости автомобиль "Лада Калина" потеряла управление и перевернулась. Как выяснилось, в салоне машины находились трое несовершеннолетних. Двое из них сейчас находятся в реанимации, еще один - в травматологии районной больницы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, сегодня ранним утром, 24 февраля, в Белореченском районе произошел пожар. Чуть менее 40 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя в частном доме на 45 квадратных метрах.
Однако после того, как спасатели вошли в дом, обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины
- Это 74-летний хозяин дома,- уточнили "КП" - Кубань" в управлении по ГО и ЧС Белореченского района.
Предварительно, причиной пожара стало курение мужчины в кровати. Расследование причин возгорания продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU