Трое подростков попали в ДТП на Кубани

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:37:27+03:00

Все они с травмами находятся в больнице

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В поселке Южном Белореченского района вчера, 23 февраля, около 22.00 часов вечера произошла авария. На полной скорости автомобиль "Лада Калина" потеряла управление и перевернулась. Как выяснилось, в салоне машины находились трое несовершеннолетних. Двое из них сейчас находятся в реанимации, еще один - в травматологии районной больницы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, сегодня ранним утром, 24 февраля, в Белореченском районе произошел пожар. Чуть менее 40 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя в частном доме на 45 квадратных метрах.

Однако после того, как спасатели вошли в дом, обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины

- Это 74-летний хозяин дома,- уточнили "КП" - Кубань" в управлении по ГО и ЧС Белореченского района.

Предварительно, причиной пожара стало курение мужчины в кровати. Расследование причин возгорания продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU