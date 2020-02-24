2020-02-24T15:37:27+03:00
Происшествия

Трое подростков попали в ДТП на Кубани

Все они с травмами находятся в больнице
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: управление по делам ГО и ЧС Белореченского районаФото: управление по делам ГО и ЧС Белореченского района
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В поселке Южном Белореченского района вчера, 23 февраля, около 22.00 часов вечера произошла авария. На полной скорости автомобиль "Лада Калина" потеряла управление и перевернулась. Как выяснилось, в салоне машины находились трое несовершеннолетних. Двое из них сейчас находятся в реанимации, еще один - в травматологии районной больницы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, сегодня ранним утром, 24 февраля, в Белореченском районе произошел пожар. Чуть менее 40 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя в частном доме на 45 квадратных метрах.

Однако после того, как спасатели вошли в дом, обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины

- Это 74-летний хозяин дома,- уточнили "КП" - Кубань" в управлении по ГО и ЧС Белореченского района.

Предварительно, причиной пожара стало курение мужчины в кровати. Расследование причин возгорания продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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