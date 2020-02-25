2020-02-25T12:34:11+03:00
Общество

Проект автотрассы между Краснодаром и Крымским мостом оценили в 100 миллиардов рублей

Уже объявлен конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной магистрали
Александра ПОДУШКО
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Проект автотрассы между Краснодаром и Крымским мостом оценили в 100 миллиардов рублейПроект автотрассы между Краснодаром и Крымским мостом оценили в 100 миллиардов рублей
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Трассу между Краснодаром и Крымским мостом начнут строить весной 2020 года. Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» 21 февраля разместило тендер на первый этап работ. Стоимость закупки составит 59 миллиардов рублей. Об этом сообщается в материалах сайта госзакупок.

До конца марта 2020 года планируется, что выберут подрядчика. Стоимость всей трассы протяженностью 119 километров оценивается почти в 100 миллиардов рублей.

Планируется, что новая автомагистраль станет главной дорогой Краснодарского края. Первый участок пройдет от развязки Краснодар - Керчь и Новороссийск - Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289.

Изначально планировалось ограничиться реконструкцией трассы, однако приняли решение о строительстве новой автодороги. Так как это дешевле. Сообщали ранее в пресс-службе министерства транспорта РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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