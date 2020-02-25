2020-02-25T11:42:07+03:00
Происшествия

В Кореновском районе произошло массовое ДТП

Один человек погиб, еще один пострадал
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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Авария произошла 24 июля около 15:00 на автодороге Кореновск-Тимашевск.

По предварительным данным, 42-летний водитель большегруза с полуприцепом не справился с управлением. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «ГАЗ-33021» и «Форд». Они двигались друг за другом.

В результате ДТП на месте от полученных травм погиб 60-летний водитель «ГАЗ», а мужчина за рулем большегруза получил телесные повреждения. 34-летняя женщина из иномарки осталась цела.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани перевернулся автомобиль. Погибла 29-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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