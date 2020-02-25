В Северском районе участковому, из-за которого в аварии погибла женщина, предъявлено обвинение

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:24:10+03:00

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30-летнему участковому уполномоченному отдела МВД России по Северскому району предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть 37-летней женщины (п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ).

Авария произошла в ночь на 16 февраля. Мужчина ехал на «БМВ» по улице Мира в поселке Ильском. По версии следствия, он был пьян, превысил скорость и выехал на встречку. Здесь он лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» через несколько часов скончалась в больнице. 2-летний ребенок погибшей проходит лечение в медучреждении.

- Следователь получил заключение судебно-химической экспертизы, согласно которому установлено, что обвиняемый был пьян на момент совершения ДТП. Данные обстоятельства явились основанием для предъявления полицейскому обвинения по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU