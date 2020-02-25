2020-02-25T13:27:42+03:00
Спорт

В Краснодаре на стадионе «Динамо» установят теннисные корты и скалодром

Здесь появятся новые зоны
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре разработали дополнительное техническое задание на проектирование стадиона «Динамо». Администрацией региона документ направлен в ВФСО «Динамо» для согласования.

- Корректировки коснулись функционального назначения отдельных помещений. Предполагается, что появятся новые зоны – скалодром, зоны для занятий военно-прикладными видам спорта, два теннисных корта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также будет пять спортивных залов – для легкой атлетики, силовой подготовки, борьбы, самбо и бокса.

Спортивный комплекс рассчитан на проведение как учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий. Его пропускная способность после реконструкции составит свыше 300 человек в смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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