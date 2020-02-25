«И даже с проблемой Луна счастлива»: девочка с маской «Бэтмена» перенесла очередную операцию

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:37:04+03:00

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О прошедшей 25 февраля сложнейшей операции мама малышки Кэрол Сантос рассказала в соцсетях.

- Это сложнее, чем мы себе представляли. Луна постоянно в движении, корочка все время отпадает, из-за этого сочится кровь. Доктор говорит, что этого и следовало ожидать. Но Луна счастлива, как всегда. Трудности не мешают ее состоянию улучшаться, - написала Кэрол на своей страничке в инстаграм.

luna.love.hope Луне прооперировали носик

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ИСТОЧНИК KP.RU