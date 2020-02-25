2020-02-25T15:37:04+03:00
Общество

«И даже с проблемой Луна счастлива»: девочка с маской «Бэтмена» перенесла очередную операцию

Теперь ей оперировали носик
Виталий КАРНАУХ
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Фото: instagram.com/luna.love.hope/Фото: instagram.com/luna.love.hope/
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О прошедшей 25 февраля сложнейшей операции мама малышки Кэрол Сантос рассказала в соцсетях.

- Это сложнее, чем мы себе представляли. Луна постоянно в движении, корочка все время отпадает, из-за этого сочится кровь. Доктор говорит, что этого и следовало ожидать. Но Луна счастлива, как всегда. Трудности не мешают ее состоянию улучшаться, - написала Кэрол на своей страничке в инстаграм.

luna.love.hopeluna.love.hope
Луне прооперировали носик
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ИСТОЧНИК KP.RU

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