Девочке с «маской Бэтмена» сделали еще одну операцию в Краснодаре
Юная американка, пациентка доктора Павла Попова, вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение меланоцитарного невуса. Ей предстоит перенести еще не менее 3-4 операций. Одну из них Луне сделали буквально сразу после прилета. Времени на раскачку нет, говорят в клинике фотодинамической терапии.
- Так рассчитано, 2 месяца здесь, потом - домой. Через 2-3 недели прилетит опять в Краснодар, - рассказал "КП" - Кубань" коммерческий директор клиники Андрей Алексуткин.
Надо сказать, что со дня на день доктор Павел Попов ждет новую американскую пациентку.
- У этой девочки возникают некоторые трудности с их нахождением в России, так как ее семья - граждане США, у них не временных статус, как у Луниной мамы, - рассказал "КП" - Кубань" коммерческий директор клиники Андрей Алексуткин. - Но билеты куплены, виза получена. Скоро прилетят.
Российский врач разработал уже план лечения для американки японского происхождения Деми. У ровесницы полугодовалой Луны те же проблемы. Меланоцитарный невус расположился на ее левой щечке и мешает жизни обычного ребенка.
Маленькая Деми поселится рядом с Луной в Краснодаре. Жилье специально подбирали для обеих девочек поблизости.
- К нам обращаются из Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии...со всего мира, не говоря о россиянах, - делится эксклюзивной информацией с "КП" -Кубань" коммерческий директор Андрей Алексуткин. - Мы, наверное, только с Австралией пока переговоры не вели, пожалуй. Но более платежеспособны все-таки пациенты из США.
Напомним, русский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным, оплатил лечение девочки полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU