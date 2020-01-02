"Дед Мороз сделал чудо": российский бизнесмен перевел 60 000 долларов на операцию американке с "маской Бэтмена"

Российский бизнесмен полностью оплатил лечение в краснодарской клинике маленькой Луны Феннер, которая родилась с огромным родимым пятном на лице - меланоцитарным невусом. А это очень приличная сумма - 60 000 долларов.

- Российский бизнесмен внес 60 000 долларов на операции Луне на счет клиники, - сообщила мама девочки Кэрол у себя в Инстаграм. - Этой суммы не хватило для завершения стоимости процедур. У нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем! Благодарим нашего русского Деда Мороза, который снял с нас 10 тонн отчаяния.

Луна с мамой и доктором Поповым.

Сейчас Луне Феннер полгода, девочка родилась с огромным пятном на лице и ее прозвали малышкой "с маской Бэтмэна". Чтобы поддержать маму и крошку, в Америке даже начали выпускать кукол, которые как и Луна, с большим темным пятном.

А врачи из США обещали помочь ребенку избавиться от родимого пятна за 80 операций. Но на такой риск для дочери мать не стала идти. Помочь малышке взялся краснодарский хирург Павел Попов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

Луна и доктор Попов

В октябре 2019 году Луне провели первую операцию в Краснодаре. Делали ее под местным наркозом. Всего лечение продлится не больше 1,5 лет, за это время девочке сделают 5 операций.

Так как клиника коммерческая, мама Луны кинула клич в соцсетях с призывом помочь дочке в сборе денег на операцию. Россияне принялись активно помогать семье и переводили небольшие суммы. А 26 декабря на счет клиники пришла недостающая сумма - 60 000 долларов.

Луна после операции

- На счет клиники пришла эта сумму. Благотворитель захотел остаться неизвестным, - сообщил сайту "КП"-Кубань" коммерческий директор клиники Андрей Алексуткин. - Оформился перевод обычным платежным поручением.

Сейчас Луна находится дома - в середине декабря она с мамой уехала в США на Рождество. В конце января семья вернется в Краснодар, чтобы продолжить лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

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