2020-02-25T17:45:28+03:00
Происшествия

Сын солиста Кубанского Казачьего хора, разбившегося под Краснодаром в ДТП, ищет очевидцев

Евгений Медведев пытается узнать подробности страшной аварии
Виталий КАРНАУХ
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Валерий Медведев.Валерий Медведев.
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Известный певец, солист Кубанского Казачьего хора Валерий Медведев 11 февраля попал в ДТП под Краснодаром. Как писала «КП»-Кубань» ранее, у грузовика лопнуло колесо, из-за этого фура выехала на встречную полосу, где и столкнулась с двумя легковушками. За рулем одной из них находился 66-летний Валерий Владимирович Медведев.

- Когда случилось ДТП, нас, родственников, никто не оповестил об этом. Ни полиция, ни медики, - рассказал «КП» сын погибшего артиста Евгений Медведев. – Мы сами бросились искать отца, нашли его только в 11 часов дня в больнице.

По словам родственника, версий случившегося ДТП уже несколько, несмотря на официальные заявления правоохранителей. На днях дело должны передать следователю, а пока – сын Валерия Медведева ищет очевидцев.

- Не хочу, чтоб был испорченный телефон. Может быть, кто-то с видеорегистратором проезжал. Когда я ознакомлялся с делом, не было никаких подробностей, - заключил Евгений.

Если вы были свидетелем аварии на Ростовском шоссе грузовика и двух легковых машин (Ford Focus и Hyundai) утром 11 февраля, свяжитесь с Евгением Медведевым по телефону: 8(952)-850-38-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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