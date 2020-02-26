В Сочи вертолет МЧС России приступил к поискам детей, которых унесло в море

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:01:40+03:00

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Оперативные службы Сочи продолжают искать двух мальчиков 12 и 14 лет, которых вчера вечером во время перехода реки Псезуапсе в Лазаревском районе унесло в море.

- В 07:15 для мониторинга акватории с воздуха вылетел вертолет Ка-32 с четырьмя спасателями ЮРПСО на борту. Происходит наращивание группировки РСЧС в месте проведения поисковых работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В соцсетях опубликовали фотографии пропавших школьников. Фото: ЧП Сочи.

Всего привлечено 154 человека личного состава и 17 единиц техники, включая авиацию МЧС России.

Напомним, ЧП произошло вечером 25 февраля. Два сочинских восьмиклассника решили перейти вброд реку в месте, где она впадает в бушующее море. Течение было сильным, двухметровая волна сбила с ног парней, их унесло в открытое море. Вчера спасатели совместно со следственной группой и правоохранителями вели поиски только на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU