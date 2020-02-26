Из Красноярска в Сочи запустят прямые авиарейсы
В Сочи из Красноярска с 30 марта запустят прямые рейсы. Они будут выполняться по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
- Вместимость Boeing 737-800 составляет 189 пассажиров. Вылет из Красноярска запланирован в 17:30, прибытие в Сочи – в 22:55, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи.
В обратном направлении вылеты будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам в 00:10, прибытие в Красноярск – 05:40. Время в пути составит около 5 часов 30 минут.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании «Аэрофлот» и в авиакассах города.
Напомним, в аэропорту Краснодар рассказали о проекте нового трехэтажного терминала. Его планируют возвести к концу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU