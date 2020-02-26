В Северском районе проявится новый туристический маршрут
Новый туристический маршрут будет проходить по склонам горы Собер-Баш. Она находится на территории Северского района Краснодарского края. Маршрут предназначен для пешего трекинга, а также для велосипедного спуска.
- Планируется, что протяженность трассы составит около трех километров. Запустить новый путь для туристов собираются уже весной. Его разрабатывают сотрудники регионального отделения РГО , - сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Гора Собер-Баш находится примерно в 60 километрах от краевой столицы, около станицы Убинской. В окрестностях расположено множество полян, родников, чистых горных рек.
Напомним, из Красноярска в Сочи запустят прямые авиарейсы. Перелеты будут выполняться пять раз в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU