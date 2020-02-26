На Кубани осудят начальника организации, который устроился на работу по поддельному диплому
В Туапсинском районе после проверки прокуратуры на заместителя начальника учреждения «Центр развития муниципальной собственности» завели уголовное дело.
- Выяснилось, что 24 сентября 2019 года мужчина с целью получения должности предоставил в указанную организацию подложный диплом о высшем образовании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры краснодарского края.
На него завели уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.
Напомним, в Кущевском районе местный житель незаконно получал пенсионные и социальные выплаты. Он подделал документы об инвалидности.
ИСТОЧНИК KP.RU