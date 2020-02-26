В Белореченске пройдет акция «Кубань против рака»

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:40:03+03:00

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В субботу жители Белореченского района смогут пройти осмотр у краевых онкологов без направлений и предварительной записи. Здесь запланирована акция «Кубань против рака».

- Старт запланирован на 9 утра и продлится в течение дня. Пациенты с подозрениями на новообразования будут направлены в онкодиспансеры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение», финансирование которого в этом году увеличилось в два раза – до 7,7 миллиардов рублей.

Напомним, в Краснодаре за две недели врачи поставили мужчину на ноги после разрыва ахиллова сухожилия. Пациент прошел комплекс реабилитационных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU