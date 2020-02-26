2020-02-26T13:43:00+03:00
Спорт

На матче «Локомотив-Кубань» - ЦСКА в Краснодаре ожидается аншлаг

На важнейший матч Единой лиги ВТБ проданы почти все билеты
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В ПБК «Локомотив-Кубань» рассказали о повышенном спросе на билеты на матч со столичным ЦСКА, который состоится 9 марта в краснодарском «Баскет-Холле». Уже проданы все места на нижнем ярусе арены.

- Рекомендуем болельщикам, которые планируют посетить битву с ЦСКА 9 марта поторопиться с приобретением билетов, с 1 марта произойдет небольшое повышение цен на билеты на эту игру, - сообщили «КП-Кубань» в клубе.

Матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА станет одним из главных матчей весны в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл две игры, обошлось без интриги. Последний матч соперников состоялся в ноябре в Москве, тогда успех праздновали армейцы со счетом 81:72. «Локо» обыгрывал ЦСКА в последний раз в январе прошлого года.

Сейчас «армейцы» занимают второе место в Единой лиге, однако «железнодорожники» после восьми побед подряд вплотную приблизились к самому титулованному клубу страны.

Матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА состоится в Краснодаре в понедельник, 9 марта и начнется в 15 часов по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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