В Краснодаре пройдет семейная выставка «Lego. Город творцов»

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:53:09+03:00

Она состоится с 4 марта по 26 апреля

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В краевой столице пройдет экспозиция «Lego. Город творцов». Жители и гости города смогут ее посетить с 4 марта по 26 апреля выставочном зале.

- В рамках проекта представлены самые масштабные наборы LEGO. Для удобства они будут находиться в нескольких тематических зонах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В современном мире Lego - это настоящий культурный феномен. Наборы для моделирования включают в себя сотни и тысячи деталей, позволяя создавать целые объекты.

Напомним, в Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Ребята выполнили задания по 24 предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU