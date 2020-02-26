В Краснодаре пройдет семейная выставка «Lego. Город творцов»
В краевой столице пройдет экспозиция «Lego. Город творцов». Жители и гости города смогут ее посетить с 4 марта по 26 апреля выставочном зале.
- В рамках проекта представлены самые масштабные наборы LEGO. Для удобства они будут находиться в нескольких тематических зонах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
В современном мире Lego - это настоящий культурный феномен. Наборы для моделирования включают в себя сотни и тысячи деталей, позволяя создавать целые объекты.
Напомним, в Краснодарском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Ребята выполнили задания по 24 предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU