26 Февр. 2020 2020-02-26T15:40:42+03:00

Жительница Новороссийска разместила в Интернете объявление и осталась без денег

У нее украли 40 тысяч рублей

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В отдел полиции Южного района Новороссийска обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенника.

Как выяснилось, злоумышленник действовал по старой схеме. На сайте в Интернете он нашел объявление потерпевшей о продаже пианино. Связался с ней и сообщил, что приобретет у нее товар. Деньги он обещал перевести на ее карту.

- Проделав все манипуляции с мобильным банком, о которых просил покупатель, женщина осталась без 40 тысяч рублей. По данному факту полицейские Новороссийска проводят проверку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по городу-герою Новороссийску.

Напомним, в Славянском районе мужчина порыбачил на 300 тысяч рублей. Его задержали на берегу отводного канала реки Протоки.

ИСТОЧНИК KP.RU