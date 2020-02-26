В нацпарке Сочи обнаружены фрагменты самолета, сбитого в 1942 году

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:35:55+03:00

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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Сочинский национальный парк организовал поиск мест падений советских самолётов, сбитых в воздушных боях.

Так на территории Лыготхского участкового лесничества на левом берегу реки Аше в районе аула Хаджико обнаружены фрагменты военного самолета, выполнена фотофиксация территории и зафиксированы точные координаты. Крушение штурмовика Ил-2 из состава 47 штурмового авиаполка ВВС ЧФ под управлением летчика Сергея Шумилова произошло 11 ноября 1942 года.

- В дальнейшем национальным парком сюда будет организована экспедиция для установки каменного тура и памятной таблички, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Сочинского национального парка.

По данным Краснодарского поискового отряда «Кубанский плацдарм», самолёт летел со стороны Туапсе, оставляя за собой шлейф дыма, из облаков вынырнули два "мессершмитта" и напали на наш самолёт. Лётчик выпрыгнул с парашютом, несколько дней жил у местных жителей, потом ушёл к своим.

ИСТОЧНИК KP.RU