На Кубани пройдут соревнования по тхэквондо

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:13:26+03:00

Они состоятся в рамках региональной Универсиады

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С 3 по 4 марта в Краснодаре на базе спортивного зала университета физической культуры, спорта и туризма пройдут финальные соревнования по тхэквондо в рамках Универсиады Кубани.

- Ежегодно в финальных соревнованиях турнира принимают участие около 25 тысяч студентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Предварительно на участие в соревнованиях записались шесть команд кубанских ВУЗов. Торжественная церемония открытия состязаний состоится 3 марта в 09:30.

Напомним, на матче «Локомотив-Кубань» - ЦСКА в Краснодаре ожидается аншлаг. На важнейший матч Единой лиги ВТБ проданы почти все билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU