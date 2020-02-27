2020-02-27T07:30:27+03:00
Общество

На Кубани за четыре года благоустроили 700 территорий

Для этого регион привлек 7,3 миллиардов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Вопросы создания комфортной городской среды обсудили на конференции «Национальные проекты в сфере строительства», участие в которой принял Вениамин Кондратьев.

- За четыре года привели в порядок 700 дворовых и общественных территорий. Край привлек для этого 7,3 миллиардов рублей. В этом году планируется благоустроить еще более 300, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также обсудили и вопросы нового генплана Краснодара, благоустройства города. Большая работа идет с застройщиками.

- В итоге хотим создать систему, которая будет работать без нас еще долгие годы, тогда и будет результат, – подытожил Вениамин Кондратьев.

Напомним, в Краснодаре начнут реконструкцию улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Об этом заявил глава города Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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