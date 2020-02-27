В Павловском районе продавщица присвоила 70 тысяч рублей из кассы
В полицию Павловского района обратился представитель службы безопасности одного из местных супермаркетов. Мужчина сообщил, что в магазине выявлена недостача 70 тысяч рублей.
- Как установили полицейские, 46-летняя местная жительница работала продавцом. Она на протяжении двух месяцев аннулировала продажу товаров и присваивала деньги из кассы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до двух лет тюрьмы.
Напомним, в Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплате. Деньги получили 32 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU