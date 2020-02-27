2020-02-27T10:04:25+03:00
Происшествия

В Павловском районе продавщица присвоила 70 тысяч рублей из кассы

Она на протяжении двух месяцев аннулировала продажу товаров
Александра ПОДУШКО
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В Павловском районе продавщица присвоила 70 тысяч рублей из кассыВ Павловском районе продавщица присвоила 70 тысяч рублей из кассыФото: Архив "КП"
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В полицию Павловского района обратился представитель службы безопасности одного из местных супермаркетов. Мужчина сообщил, что в магазине выявлена недостача 70 тысяч рублей.

- Как установили полицейские, 46-летняя местная жительница работала продавцом. Она на протяжении двух месяцев аннулировала продажу товаров и присваивала деньги из кассы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре работникам организации выплатили долг по зарплате. Деньги получили 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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