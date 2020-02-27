2020-02-27T10:50:05+03:00
Общество

В Сочи к поиску унесенных в море школьников подключились водолазы

Они обследуют устье реки во время поисково-спасательных работ
Юлия БАРАНОВА
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Фото ГУ МЧС ККФото ГУ МЧС КК
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К поискам двоих подростков, пропавших накануне в устье реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, подключили водолазов ЮРПСО МЧС России и Кубань-СПАС.

- В настоящий момент применены силы водолазного подразделения, два водолаза осуществляют проверку и осмотр устья реки, - сообщил "КП"-Кубань" начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирёв.

По его словам, в поисково-спасательной операции в данный момент принимают участие 218 человек и 11 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что в готовность приведены шесть водолазных групп ЮРПСО МЧС России и Кубань-СПАС. Применение водолазных групп будет осуществляться при благоприятных погодных условиях.

Представитель пресс-службы обратил внимание, что утром 27 февраля вертолет МЧС России вернулся с проведения поисково-спасательных работ. В акватории Черного моря судно государственной инспекции по маломерным судам МЧС России возобновило поиск.

Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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