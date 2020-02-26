С катера и на вертолете: в Сочи до сих пор ищут унесенных в море школьников
Вечером 25 февраля сочинским спасателям поступил сигнал о том, что двоих подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Как оказалось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. Однако дети не рассчитали глубину, вымытую пятибалльным штормом. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.
В Сочи ищут пропавших подростков.Видео: соцсети.
Всю ночь шторм не давал спасателям выйти в море на судне, поиски проводили с берега. На месте происшествия также работает следственная группа. СК организовал доследственную проверку.
- В настоящее время сотрудники аппарата проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, - говорится в сообщении ведомства.
Как удалось узнать «КП», пропавшие 14-летние ребята учатся в восьмых классах 75-й и 80-й школах города. В их поиске задействованы более 200 человек.
СК проводит доследственную проверку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.
- В 07:15 для мониторинга акватории с воздуха вылетел вертолет Ка-32 с четырьмя спасателями ЮРПСО на борту. Происходит наращивание группировки РСЧС в месте проведения поисковых работ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
На поиски вылетел вертолет Ка-32 с четырьмя спасателями ЮРПСО на борту.Видео: пресс-служба ГУ МЧС региона.
Часом позже, в 8:00, в море на поиски пропавших подростков вышел катер. На борту находятся два спасателя ЮРПСО МЧС России. Также спасатели задействовали беспилотный летательный аппарат.
На поиски вышел катер. Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.
К поисковым работам привлекаются сотрудники МЧС России, служб спасения Сочи, полицейские, представители казачества и добровольцы. Администрация города организовывала горячее питание. На берегу оказывается психологическая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU