2020-02-26T08:47:23+03:00
Происшествия

В Сочи на поиски двух подростков вышел катер

Ранее для мониторинга ситуации с воздуха привлекли вертолет Ка-32
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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В 08:00 в море на поиски пропавших подростков вышел катер. На борту находятся два спасателя ЮРПСО МЧС России. В 07:15 для мониторинга акватории вылетел вертолет Ка-32.

- Всего к поисковым работам привлекаются более 200 человека – от МЧС России, служб спасения Сочи, полицейские, представители казачества и добровольцы. Администрация города организовывает горячие питание. На берегу оказывается психологическая помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, инцидент произошел вечером 25 февраля. Мальчишки в возрасте 12 и 14 лет решили перейти вброд реку в месте, где она впадает в море. В этот момент двухметровая волна сбила с ног парней, их унесло. Вчера спасатели совместно со следственной группой и правоохранителями вели поиски только на берегу.

Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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