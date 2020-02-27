В программу льготной аренды ветхих исторических зданий войдут пять районов Кубани

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:52:37+03:00

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В программу льготной аренды ветхих исторических зданий могут войти еще пять районов региона. Эта инициатива уже применяется в Краснодаре.

Механизм предполагает, что инвестор получает в пользование здание-объект культурного наследия на 49 лет, при этом будет платить 1 рубль за квадратный метр площади в год. Арендатор должен провести за свой счет реставрацию. А также нести расходы по содержанию объекта культурного наследия.

- Распространить новый механизм планируют в Сочи, станице Тамань, Ейске, Армавире и Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани за четыре года благоустроили 700 территорий. Для этого регион привлек 7,3 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU