В Сочи задержали мужчину, который зарезал посетителя магазина

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:35:57+03:00

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В Сочи следователь СКР по краю задержал гражданина одной из близлежащих республик. Ему предъявлено обвинение в убийстве 30-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

- Он был задержан при попытке покинуть территорию Российской Федерации. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 26 февраля в Сочи на улице Ульянова. Пьяный молодой человек пришел в круглосуточный магазин к своей знакомой. В этот момент появился посетитель, с которым у него произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина не менее 10 раз ударил ножом по различным частям тела потерпевшего. После злоумышленник скрылся с места преступления. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, где он через вскоре скончался от полученных ранений.

ИСТОЧНИК KP.RU