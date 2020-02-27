В Славянском районе в ДТП пострадали два человека

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:27:34+03:00

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В хуторе Галицын 26 февраля в 20:40 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю, 68-летний водитель за рулем «Лады» при повороте налево не уступил дорогу мопеду «Форсаж». В результате произошло столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии травмы получили 19-летняя девушка, управляющая мопедом, и ее 13-летний пассажир.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. У девушки, которая управляла мопедом, не было водительского удостоверения, экипировка и шлема.

Напомним, житель Сочи повадился продавать запчасти из автомобилей каршеринга. Его "бизнес" потерпел фиаско после вмешательства полиции. К правоохранителям обратился владелец каршеринговой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU