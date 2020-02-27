Евгений Первышов возглавит список «Единой России» на выборах в городскую Думу Краснодара
В Краснодаре прошло 93 заседание городской Думы, где подвели официальные итоги 2019 года. Глава краевой столицы Евгений Первышов сообщил, что планирует возглавить список «Единой России» на выборах в Думу.
Он отметил, что хочет пройти все этапы кампании - от праймериз до самих выборов и голосования, которое пройдет 13 сентября 2020 года.
- Сейчас у Краснодара есть четкая и масштабная программа действий на ближайшие годы. И чтобы выполнить задачи, которые ставят жители краевого центра, необходима профессиональная и сплоченная команда, - добавил мэр.
Напомним, в центре Краснодара построят большую школу и детский сад. Об этом рассказал глава города Евгений Первышов.
ИСТОЧНИК KP.RU