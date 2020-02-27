В центре Новороссийска на лавочке нашли мертвую женщину

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:26:28+03:00

Медики не смогли спасти ее, так как было слишком поздно. Фото: lookmytrips.com.

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Как стало известно «КП»-Кубань», утром 26 февраля на аллее возле новороссийского торгового центра «Красная площадь» местные жители увидели лежащую на лавочке женщину. Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, однако уже было поздно. При этом, отмечают свидетели, в руках умершая держала телефон.

Заместитель руководителя Следственного отдела по г. Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Федоров сообщил «КП», что по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следов насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было. Известно, что ей было 33 года.

Ранее "КП" писала, что в реке под Тимашевском местный житель нашел тело утопленника. По данному факту Следком начал доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU