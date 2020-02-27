2020-02-27T17:23:30+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе умер пенсионер, задохнувшись дымом от сигареты

Мужчина уснул, не потушив ее
Виталий КАРНАУХ
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Соседи не видели его несколько дней.Соседи не видели его несколько дней.
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Тело 60-летнего станичника из Медведовской обнаружили местные жители спустя несколько дней после того, как он умер. Соседи, ранее видевшие пенсионера каждый день, стали волноваться и вызвали в его дом местного участкового. Дверь в строение не была заперта. Войдя в комнату, правоохранитель учуял ярый запах горения.

Приехавшие на место происшествия сотрудники Тимашевского отдела надзорной деятельности МЧС предварительно установили, что смерть мужчины могла наступить из-за сильного задымления помещения и, как следствие, нехватки кислорода.

- В ходе проведения проверки установлено, что тело находилось на кровати со следами тления спальных принадлежностей. Причиной задымления могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали «КП»-Кубань» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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