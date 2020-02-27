У известного старинного дома краснодарского архитектора Косякина появился шанс на реставрацию

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:24:31+03:00

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25 февраля Арбитражный суд Краснодарского края постановил:

«Изъять из собственности ООО «КорИнвест» объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой архитектора А.П. Косякина, 1906-1910 г.г.» для организации его продажи с публичных торгов с последующей передачей собственнику вырученной от продажи суммы за вычетом расходов на проведение публичных торгов, а также стоимости восстановительных работ в отношении указанного объекта культурного наследия».

Иными словами, это означает, что дом продадут и вырученные деньги отдадут собственнику на ремонт.

Краснодарские общественники заявили, что теперь уже экс-владельца постройки найти не удалось. Это позволит снизить вероятность того, что решение суда первой инстанции не будет обжаловано.

- Но на этом мы не остановимся. Будем добиваться возбуждения уголовного дела в отношении руководства собственника, - заявил член Общественной палаты региона Антон Коновалов.

Как стало известно «КП», начальнику краевого ГУ МВД направлен депутатский запрос. Прокурор города Олег Мединский, как он пообещал, дело возьмет на личный контроль.

Ранее, в 2016 году, компания ООО «КорИнвест» планировала избавиться от дома архитектора, продав его. Но суд признал сделку незаконной, поэтому памятник вернули прежнему владельцу.

Спустя год собственнику выдали предписание, согласно которому он должен был до января 2018 года законсервировать объект, чтобы он не разрушался далее. Кроме этого, до апреля того же года в администрацию должны быть предоставлены документы по реставрации. Однако ничего из предписания выполнено не было.

В итоге краевые власти церемониться с «КорИнвест» не стали и подали иск в суд с требованием изъять объект из собственности компании.

СПРАВКА «КП»

Постройка 1906 года выполнена в стиле раннего модерна. Проектированием особняка занимался сам Александр Косякин, будущий городской архитектор Кубани, который был автором проектов одних из самых красивых архитектурных ансамблей города, таких как: Мариинское женское училище имени государыни императрицы Марии Федоровны (сейчас Краснодарская военная академия связи), Краснодарский почтамт, Введенская церковь в Пашковской (снесена в 1934г.) и многих других замечательных зданий.

Внутри сохранились литые чугунные перила, подгоревшая ротонда со стороны фасада, остатки большого камина, атмосферный подвал с арочными сводами и такими же нишами для хранения инвентаря. Частично сохранилась планировка. В 1939 году, дом был приспособлен под пятиквартирную коммуналку. Занесен в региональный реестр историко-культурных ценностей и планируется его дальнейшая реставрация, но когда она начнется, неизвестно.

Но таких зданий, которые нуждаются в марафете, в центре Краснодара достаточно. Поэтому Виталий Бондарь предлагает внести некоторые поправки в краевой закон об объектах культурного наследия.

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ИСТОЧНИК KP.RU