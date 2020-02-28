2020-02-28T09:14:30+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара пройдет весенний споттинг

Здесь соберутся фотографы со всей России
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба аэропорта КраснодарФото: пресс-служба аэропорта Краснодар
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7 марта в аэропорту Краснодара пройдет весенний споттинг. В нем примут участие фотографы из 8 регионов России - Екатеринбурга, Москвы, Минеральных Вод, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Симферополя.

- Они смогут запечатлеть такие типы воздушных судов, как ATR-72, AirbusA319 и А320, Boeing 737 авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Уральские Авиалинии», S7 Airlines и Utair, а также SukhoiSuperjet 100 «Азимута», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Авторы фотографий, сделанных вовремя споттинга, смогут принять участие в традиционном конкурсе с призами от аэропорта и партнеров-авиакомпаний.

Напомним, на Кубани на модернизацию учреждений культуры выделят почти 170 миллионов рублей. Поправки в краевую госпрограмму были приняты в ходе очередной сессии ЗСК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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