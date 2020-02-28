В Новороссийске 87-летний пенсионер скончался во дворе заброшенного дома
Как стало известно «КП»-Кубань», несколько дней назад в Новороссийске в заброшенном доме по улице Павловской местные бомжи нашли мертвым своего товарища. Видимых повреждений, признаков насильственной смерти на теле 87-летнего мужчины обнаружено не было.
В ходе проверки установлено, что у него не было определенного места жительства, он проживал в заброшенном доме вместе с товарищами, - пояснил «КП» заместитель руководителя СО по Новороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю Роман Федоров.
Причиной смерти пожилого человека стала левожелудочковая недостаточность и другие кардиомиопатии.
Напомним, на Кубани женщина замерзла насмерть на берегу реки, пытаясь вытащить сожителя из воды. Тела погибших обнаружил местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU