2020-02-28T11:36:07+03:00
Общество

Гимназия Кубани взяла «бронзу» Всероссийского конкурса «Успешная школа»

Она получила грант в размере 500 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В финале Всероссийского конкурса «Успешная школа» боролись 16 лауреатов, прошедших все отборочные этапы. Каждая команда состояла из представителя администрации, учителя, ученика и родителя. Конкурсанты представляли успешно реализованные методики организации образовательного процесса, которые развивают у школьников ключевые навыки XXI века.

- Гимназия «Эврика» имени Сухомлинского, которая находится в Анапе, заняла третье место. Она была награждена грантом в размере 500 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победители объявили на торжественной церемонии закрытия конкурса в Российской академии образования в Москве.

Напомним, на Кубани в рамках акции «Сад Памяти» высадят порядка 19 тысяч деревьев. Она будет проводиться с 18 по 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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