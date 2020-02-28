В 2020 году Краснодар купит 21 троллейбус с автономным ходом

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:06:39+03:00

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По инициативе главы краевого центра Евгения Первышова депутаты приняли изменения в бюджет Краснодара. В нем выделено софинансирование для приобретения нового общественного транспорта. Планируют купить еще 21 троллейбус с автономным ходом.

- Параллельно в столице Кубани действует трехлетняя программа обновления трамваев. Уже стартовала процедура закупки основной партии транспорта на 2020 и 2021 годы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Решение о выделении Краснодару субсидии на обновления троллейбусного парка принято 27 февраля на 33 сессии ЗСК.

Напомним, авторы Стратегии-2030 предлагают построить в Краснодаре подземное метро. Стоимость проекта оценивают в 81 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU