В 2020 году Краснодар купит 21 троллейбус с автономным ходом
По инициативе главы краевого центра Евгения Первышова депутаты приняли изменения в бюджет Краснодара. В нем выделено софинансирование для приобретения нового общественного транспорта. Планируют купить еще 21 троллейбус с автономным ходом.
- Параллельно в столице Кубани действует трехлетняя программа обновления трамваев. Уже стартовала процедура закупки основной партии транспорта на 2020 и 2021 годы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Решение о выделении Краснодару субсидии на обновления троллейбусного парка принято 27 февраля на 33 сессии ЗСК.
Напомним, авторы Стратегии-2030 предлагают построить в Краснодаре подземное метро. Стоимость проекта оценивают в 81 миллиард рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU