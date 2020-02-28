Авторы Стратегии-2030 предлагают построить в Краснодаре подземное метро

В Краснодаре продолжается обсуждение Стратегии развития города до 2030 года. Очередная дискуссия посвящена решению транспортных вопросов краевой столицы.

- Исторически сложившаяся улично-дорожная сеть уже не справляется с потребностями быстроразвивающегося Краснодара. При этом нельзя разделять проблемы дорог и общественного транспорта как обособленные и требующие отдельных решений. Эти проблемы обостряют друг друга, и не могут быть решены по отдельности. Поэтому важно создать эффективный комплекс мероприятий, который обеспечит развитие всей улично-дорожной сети, - отмечает разработчик Стратегии, старший менеджер консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко.

Часть предложений EY для транспортной стратегии Краснодара

Специалисты предлагают улучшить ситуацию за счет строительства мостов и объездных дорог, в частности нового Яблоновского моста и дублера Тургеневского, также Дальнего Западного обхода, дороги Думенко – Лукьяненко.

Кроме того, особое внимание авторы Стратегии предлагают обновление парка троллейбусов и трамваев, выделение полос для общественного транспорта. Самым масштабным проектом представлено наземное метро, расходы в 2021-2015 годах оцениваются в 105,1 млрд рублей.

Кроме того, предлагается «создание подземной трассы скоростного трамвая». Это неглубокое подземное метро общей протяженностью 26,7 км от района «Энки» до Аэропорта. Стоимость проекта составляет порядка 81 млрд рублей. Не забыли и о широко обсуждаемом канатном метро.

- Проект канатного метро не предлагают, как транспорт регулярного сообщения. Его нужно рассматривать как элемент туристической инфраструктуры. Что касается подземного метро, на сегодняшний день вряд ли возможно вложить такие колоссальные средства в этот проект, - прокомментировал крупные проекты вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Еще один элемент стратегии – организация маршрутов речного транспорта по реке Кубань, протяженностью 35 км между Гидростроем и улице Вавилова. Ожидается, что в месяц им будут пользоваться около шести тысяч пассажиров.

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