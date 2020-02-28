2020-02-28T11:23:10+03:00
Общество

Авторы Стратегии-2030 предлагают построить в Краснодаре подземное метро

Стоимость проекта оценивают в 81 млрд рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Проект метро в Краснодаре требует колоссальных финансовых вложенийПроект метро в Краснодаре требует колоссальных финансовых вложенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Краснодаре продолжается обсуждение Стратегии развития города до 2030 года. Очередная дискуссия посвящена решению транспортных вопросов краевой столицы.

- Исторически сложившаяся улично-дорожная сеть уже не справляется с потребностями быстроразвивающегося Краснодара. При этом нельзя разделять проблемы дорог и общественного транспорта как обособленные и требующие отдельных решений. Эти проблемы обостряют друг друга, и не могут быть решены по отдельности. Поэтому важно создать эффективный комплекс мероприятий, который обеспечит развитие всей улично-дорожной сети, - отмечает разработчик Стратегии, старший менеджер консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко.

Часть предложений EY для транспортной стратегии Краснодара

Часть предложений EY для транспортной стратегии Краснодара

Специалисты предлагают улучшить ситуацию за счет строительства мостов и объездных дорог, в частности нового Яблоновского моста и дублера Тургеневского, также Дальнего Западного обхода, дороги ДуменкоЛукьяненко.

Кроме того, особое внимание авторы Стратегии предлагают обновление парка троллейбусов и трамваев, выделение полос для общественного транспорта. Самым масштабным проектом представлено наземное метро, расходы в 2021-2015 годах оцениваются в 105,1 млрд рублей.

Кроме того, предлагается «создание подземной трассы скоростного трамвая». Это неглубокое подземное метро общей протяженностью 26,7 км от района «Энки» до Аэропорта. Стоимость проекта составляет порядка 81 млрд рублей. Не забыли и о широко обсуждаемом канатном метро.

- Проект канатного метро не предлагают, как транспорт регулярного сообщения. Его нужно рассматривать как элемент туристической инфраструктуры. Что касается подземного метро, на сегодняшний день вряд ли возможно вложить такие колоссальные средства в этот проект, - прокомментировал крупные проекты вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Еще один элемент стратегии – организация маршрутов речного транспорта по реке Кубань, протяженностью 35 км между Гидростроем и улице Вавилова. Ожидается, что в месяц им будут пользоваться около шести тысяч пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наземное метро в Краснодаре построят в три этапа

Проект наземного метро Краснодара снова получил движение. На этот раз договоренности достигнуты на высшем уровне – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава РЖД Олег Белозеров решили сформировать рабочую группу, которая шаг за шагом будет заниматься воплощением идеи городской электрички (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
«Россети Кубань» приняла в обслуживание 715 бесхозяйных энергообъектов
Начинается прямое авиасообщение между Сочи и Саранском
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
На Кубани 70 человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
В нацпарке Сочи браконьеры нарвали редких растений на 1,2 миллиона рублей
«Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с Евгением Пашутиным
Пропавших в море школьников в Сочи ищут по всему побережью города
В Новороссийске местные жители вынесли из строящегося дома материалы и технику
В экономику Староминского района привлекли более 1 миллиарда рублей
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек
В ДТП под Геленджиком два человека погибли и пять пострадали
В Краснодаре житель Югры попался на краже спортивных костюмов
В Темрюкском районе трое местных жителей порыбачили на 700 тысяч рублей
В 2020 году Краснодар купит 21 троллейбус с автономным ходом
Гимназия Кубани взяла «бронзу» Всероссийского конкурса «Успешная школа»
15-летнюю школьницу из Темрюкского района нашли живой в соседнем регионе
В Абинском районе при пожаре в частном доме погибли муж и жена
В Сочи задержан нарушитель государственной границы РФ
В 2019 году на Кубани за коррупционные преступления осудили более 1,5 тысячи человек
В Новороссийске 87-летний пенсионер скончался во дворе заброшенного дома
В Северском районе мужчина развел знакомых почти на полтора миллиона рублей
Жителя Кубани осудят за разглашение банковской тайны
На Кубани в рамках акции «Сад Памяти» высадят порядка 19 тысяч деревьев
В аэропорту Краснодара пройдет весенний споттинг