28 Февр. 2020 2020-02-28T12:40:56+03:00

В Краснодаре житель Югры попался на краже спортивных костюмов

Предварительная сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей

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В одном из торгово-развлекательных комплексов Краснодара росгвардейцы задержали 49-летнего жителя Югры.

Как выяснилось, мужчина вынес из магазина несколько спортивных костюмов, сложив их в сумку. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Когда нарушитель вернулся в магазин во второй раз, работник охраны нажал кнопку тревожной сигнализации.

- Предварительная сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. Молодого человека доставили сотрудникам полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Напомним, в Сочи задержан нарушитель государственной границы РФ. Мужчина пытался перебраться из Абхазии в Россию вброд.

ИСТОЧНИК KP.RU