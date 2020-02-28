В ДТП под Геленджиком два человека погибли и пять пострадали
Под Геленджиком 27 февраля в 19:55 произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем автомобиля марки «Хонда» выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной марки «Митсубиси».
В ДТП пострадали водитель, 30-летний пассажир и 28-летняя девушка из «Хонды», а также мужчина и женщина из «Митсубиси». Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Также погибли две девушки.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, в хуторе Галицын 26 февраля в 20:40 произошло дорожно-транспортное происшествие. 68-летний водитель за рулем «Лады» при повороте налево не уступил дорогу мопеду «Форсаж». Травмы получили 19-летняя девушка, управляющая мопедом, и ее 13-летний пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU