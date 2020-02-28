2020-02-28T16:17:47+03:00
Происшествия

В ДТП под Геленджиком два человека погибли и пять пострадали

Они находятся на амбулаторном лечении
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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Под Геленджиком 27 февраля в 19:55 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 31-летний водитель за рулем автомобиля марки «Хонда» выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной марки «Митсубиси».

В ДТП пострадали водитель, 30-летний пассажир и 28-летняя девушка из «Хонды», а также мужчина и женщина из «Митсубиси». Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Также погибли две девушки.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в хуторе Галицын 26 февраля в 20:40 произошло дорожно-транспортное происшествие. 68-летний водитель за рулем «Лады» при повороте налево не уступил дорогу мопеду «Форсаж». Травмы получили 19-летняя девушка, управляющая мопедом, и ее 13-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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