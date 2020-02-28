Пропавших в море школьников в Сочи ищут по всему побережью города

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:33:40+03:00

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Район поисков пропавших в море двух 14-летних школьников в Сочи значительно расширен. Теперь поисковые группы работают на всей протяженности береговой линии города.

Операция ведётся по береговой линии от Магри до Псоу протяжённостью 149 км. В ней задействованы 311 человек и 34 единицы техники. Кроме того, к этой работе подключены и казачьи дружины, которые ведут поиск на участке Туапсинского района.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань", 28 февраля с 07:15 до 09:30 работал вертолёт.

- Поисковые работы осложняются погодными условиями: сильным дождём и четырёхбалльным штормом, - сообщил из района поисков начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирёв.

Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

ИСТОЧНИК KP.RU