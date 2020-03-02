В Туапсинском районе при пожаре в дачном доме погиб мужчина

2 Март 2020 2020-03-02T09:56:51+03:00

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ЧП произошло 1 марта в поселке Агой Туапсинского района. В садовом товариществе «Машиностроителей» вспыхнул дачный дом. Очевидцы вызвали на место пожарных.

- Сообщение о загорании в дачном доме в 18:04. Огонь охватил 20 квадратных метров постройки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что возгорании было полностью ликвидировано в 18:15. В пресс-службе СУ СК РФ по региону добавили, что после локализации огня в помещении нашли тело 58-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тимашевском районе умер пенсионер, задохнувшись дымом от сигареты. Тело 60-летнего станичника из Медведовской обнаружили местные жители спустя несколько дней после того, как он умер. Соседи, ранее видевшие пенсионера каждый день, стали волноваться и вызвали в его дом местного участкового.

ИСТОЧНИК KP.RU