В Краснодаре ищут участников дорожной драки на Ростовском шоссе
В краевой столице утром 1 марта на Ростовском шоссе участники дорожного движения сняли конфликт двух водителей. Очевидцы сообщили, что водитель и пассажиры ВАЗа с ростовскими номерами напали на водителя "КИА Сид" с краснодарскими номерами.
- Один из участников конфликта сообщил в полицию, что на пересечении улиц Солнечной и Ростовское шоссе четверо неизвестных избили его. По данному факту проводится проверка, - сообщил «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
Конфликт попал на видео.
Сейчас устанавливаются все участники конфликта.
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ИСТОЧНИК KP.RU