В Краснодаре ищут участников дорожной драки на Ростовском шоссе

2 Март 2020 2020-03-02T11:16:05+03:00

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В краевой столице утром 1 марта на Ростовском шоссе участники дорожного движения сняли конфликт двух водителей. Очевидцы сообщили, что водитель и пассажиры ВАЗа с ростовскими номерами напали на водителя "КИА Сид" с краснодарскими номерами.

- Один из участников конфликта сообщил в полицию, что на пересечении улиц Солнечной и Ростовское шоссе четверо неизвестных избили его. По данному факту проводится проверка, - сообщил «Кубанским новостям» официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/763984" frameborder="0"></iframe> Конфликт попал на видео.

Сейчас устанавливаются все участники конфликта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что полицейским из Адыгеи после драки у караоке-клуба в Белореченске грозит увольнение из органов. Сотрудник ДПС ударил младшего сержанта ППС и ее сестру.

ИСТОЧНИК KP.RU