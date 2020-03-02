Поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году

2 Март 2020 2020-03-02T13:22:51+03:00

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Здание по улице имени Писателя Знаменского перешло из собственности Минобороны в муниципальную собственность для создания поликлиники. В прошлом году в администрации сообщали, что работы по достройке начнутся в 2020 году. Но в связи с тем, что долго решался вопрос, чьи полномочия по достройке объекта, сроки сдвинулись.

- На сессии ЗСК принято решение о выделении субвенции для проектирования данного объекта. Средства должны поступить в марте. В этом году начнется проектирование объекта. К строительству поликлиники приступят в 2021 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации мэрии.

До получения участка в муниципальную собственность мэрия не могла обезопасить территорию. В настоящее время объект огорожен. В ближайшее время планируется установить видеонаблюдение. Также на месте появятся таблички о том, что нахождение на объекте запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU