2020-03-02T13:22:51+03:00
Общество

Поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году

Медучреждение построят на месте заброшенного долгостроя
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Здание по улице имени Писателя Знаменского перешло из собственности Минобороны в муниципальную собственность для создания поликлиники. В прошлом году в администрации сообщали, что работы по достройке начнутся в 2020 году. Но в связи с тем, что долго решался вопрос, чьи полномочия по достройке объекта, сроки сдвинулись.

- На сессии ЗСК принято решение о выделении субвенции для проектирования данного объекта. Средства должны поступить в марте. В этом году начнется проектирование объекта. К строительству поликлиники приступят в 2021 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации мэрии.

До получения участка в муниципальную собственность мэрия не могла обезопасить территорию. В настоящее время объект огорожен. В ближайшее время планируется установить видеонаблюдение. Также на месте появятся таблички о том, что нахождение на объекте запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учителям Кубани рассказали, как они могут получить по 200 тысяч рублей
Юный математик из Сочи завоевал «золото» на престижном турнире в Румынии
В Сочи ждут реаниматологов в связи с состоянием здоровья известного абхазского политика
В Черемушках сидят на мобильном интернете, в Музыкальном – на проводном
Николай Осадчий рассказал в КубГУ о конституционных поправках КПРФ
Кандидат в президенты Абхазии экстренно госпитализирован в Сочи
В горах под Горячим Ключом обнаружен памятник партизанам Пашковского отряда
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
Дарить с OZ МОЛЛ легко!
ВТБ на Кубани вошел в топ-3 регионов по оформлению безбумажных договоров
Экс-мэр Новокубанска предстанет перед судом за превышение полномочий
Власти Краснодара начинают делиниаторную войну против беспечных водителей
Нож и автомат: посетитель кафе в Сочи угрожал убить двух человек
На Кубани начальник отдела полиции получил травму головы, споткнувшись о бордюр
Поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году
На Кубани проверят качество ремонта крыш социальных объектов
В «Орлёнке» покажут доброе кино
В Краснодаре молодая пара прятала наркотики в тайниках
Для Краснодара закупят 21 новый троллейбус
В Берлине представили фильм с музыкой сочинского симфонического оркестра
В Сочи стартовала навигация лайнера "Князь Владимир"
В Краснодаре ищут участников дорожной драки на Ростовском шоссе