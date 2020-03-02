В Роспотребнадзоре опровергли информацию о зараженном коронавирусом моряке в порту Туапсе
Туапсинцы встревожены информацией о нефтяном танкере, который не пустили в порт из-за моряка, снятого с судна, и, предположительно, зараженного коронавирусом. Об этом пишет портал «СочиСтрим». Очевидцы сообщили, что мужчину увезли на скорой помощи в Краснодар.
Позже стало известно, что информация об инфицированном не подтвердилась. Как пояснили в Роспотребнадзоре, танкер в порт не зашел из-за шторма.
- Да, на борту умер мужчина от инфаркта, в Краснодар его не возили. Поводов для беспокойства у жителей Туапсе нет, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» официальный представитель ведомства в Краснодарском крае Ирина Воронкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU