2020-03-02T17:18:13+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о зараженном коронавирусом моряке в порту Туапсе

Мужчина умер от инфаркта
Виталий КАРНАУХ
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Танкер в порт не зашел из-за шторма.Танкер в порт не зашел из-за шторма.
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Туапсинцы встревожены информацией о нефтяном танкере, который не пустили в порт из-за моряка, снятого с судна, и, предположительно, зараженного коронавирусом. Об этом пишет портал «СочиСтрим». Очевидцы сообщили, что мужчину увезли на скорой помощи в Краснодар.

Позже стало известно, что информация об инфицированном не подтвердилась. Как пояснили в Роспотребнадзоре, танкер в порт не зашел из-за шторма.

- Да, на борту умер мужчина от инфаркта, в Краснодар его не возили. Поводов для беспокойства у жителей Туапсе нет, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» официальный представитель ведомства в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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