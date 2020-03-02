В Ейском районе заложили виноградники на площади порядка 1100 гектаров
В 2018 году компания «Приазовский Винный Дом» получила лицензию на производство высококачественного вина с защищенным географическим указанием «Восточное Приазовье». В этом году завершили реализацию проекта по закладке и переработке винограда. Виноградники расположились на площади около 1100 гектаров.
- Создано 60 новых рабочих мест. В июле прошлого года на заводе уже начали розлив вин урожая 2018 года. Ожидается, что объем производства вина достигнет около одного миллиона бутылок в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Всего в реализации проекта вложили 902,5 млн рублей. В работу запущены две винодельни общей мощностью переработки 970 тонн винограда в год. В планах увеличить производительность до двух тысяч тонн винограда.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочинском национальном парке в верховьях реки Кепша у горы Сапун задержали двоих местных жительниц, которые собирали исчезающее растение – иглицу колхидскую, известную также как рускус.
ИСТОЧНИК KP.RU