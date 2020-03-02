В Ейском районе заложили виноградники на площади порядка 1100 гектаров

2 Март 2020 2020-03-02T20:32:47+03:00

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В 2018 году компания «Приазовский Винный Дом» получила лицензию на производство высококачественного вина с защищенным географическим указанием «Восточное Приазовье». В этом году завершили реализацию проекта по закладке и переработке винограда. Виноградники расположились на площади около 1100 гектаров.

- Создано 60 новых рабочих мест. В июле прошлого года на заводе уже начали розлив вин урожая 2018 года. Ожидается, что объем производства вина достигнет около одного миллиона бутылок в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в реализации проекта вложили 902,5 млн рублей. В работу запущены две винодельни общей мощностью переработки 970 тонн винограда в год. В планах увеличить производительность до двух тысяч тонн винограда.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочинском национальном парке в верховьях реки Кепша у горы Сапун задержали двоих местных жительниц, которые собирали исчезающее растение – иглицу колхидскую, известную также как рускус.

ИСТОЧНИК KP.RU