В Краснодаре начали строить новый корпус к школе № 46

3 Март 2020 2020-03-03T10:06:53+03:00

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Новый корпус на 400 мест в смену с переходной галереей построят на территории школы № 46 — по улице Гидростроителей, 20. Сейчас здесь идут подготовительные работы.

- Сейчас на стройплощадке работает специализированная техника. Рабочие начали формировать котлован под будущий корпус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В краевом центре одновременно возводятся сразу 10 школ — две из них в микрорайоне Гидростроителей. Помимо нового корпуса к школе № 46 в микрорайоне возводят новую большую школу на 1550 мест в смену по улице Автолюбителей. Также строят новый детсад на 240 мест по улице Валерия Гассия.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году. Медучреждение построят на месте заброшенного долгостроя по улице Писателя Знаменского.

ИСТОЧНИК KP.RU