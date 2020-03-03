В Краснодаре начали строить новый корпус к школе № 46
Новый корпус на 400 мест в смену с переходной галереей построят на территории школы № 46 — по улице Гидростроителей, 20. Сейчас здесь идут подготовительные работы.
- Сейчас на стройплощадке работает специализированная техника. Рабочие начали формировать котлован под будущий корпус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
В краевом центре одновременно возводятся сразу 10 школ — две из них в микрорайоне Гидростроителей. Помимо нового корпуса к школе № 46 в микрорайоне возводят новую большую школу на 1550 мест в смену по улице Автолюбителей. Также строят новый детсад на 240 мест по улице Валерия Гассия.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что поликлинику в микрорайоне Гидростроителей Краснодара достроят в 2021 году. Медучреждение построят на месте заброшенного долгостроя по улице Писателя Знаменского.
ИСТОЧНИК KP.RU