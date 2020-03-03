В Краснодаре приезжий выпал из окна многоэтажки

3 Март 2020 2020-03-03T10:40:52+03:00

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Днем 1 марта на улице Героев-Разведчиков возле многоэтажки жильцы обнаружили тело мужчины. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Прибывшие врачи фельдшеры констатировали смерть.

- Травмы на теле погибшего свидетельствуют о падении с высоты. Личность мужчины установлена. Это 35-летний приезжий из Кемеровской области, - сообщили «Регион-онлайн» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсинском районе при пожаре в дачном доме погиб мужчина. ЧП произошло 1 марта в поселке Агой Туапсинского района. В садовом товариществе «Машиностроителей» вспыхнул дачный дом. Причины случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU