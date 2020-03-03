2020-03-03T21:21:08+03:00
Происшествия

В Армавире нашли тело женщины со шрамом на животе

Сейчас следователи устанавливают личность погибшей
Галина КОПЫЛОВА
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По факту обнаружения тела проводится проверкаПо факту обнаружения тела проводится проверка
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В Армавире 2 марта на улице Крайней в поселке Юбилейный нашли тело неизвестной женщины. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей.

- На вид женщине около 45-50 лет, рост около 170 сантиметров. Установлено, что волосы покрашены в каштановый цвет с химической завивкой. Также у погибшей внизу в правой части живота есть шрам длиной около 10-15 сантиметров. В момент смерти женщина была одета в леопардовую кофту, серый бюстгальтер, черные лосины и полуботинки, - сообщили «Регион-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту нахождения тела женщины полицейские проводят проверку. Выясняются причины случившегося. Следователи просят жителей, которые обладают какой-то информацией, способной помочь расследованию, звонить по телефону: 8(86137)3-94-77.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре приезжий выпал из окна многоэтажки. Личность мужчины установлена. Это 35-летний приезжий из Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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