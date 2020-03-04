2020-03-04T13:21:53+03:00
Происшествия

В Анапе завершили расследование уголовного дела об избиении работницы тира

По словам адвоката пострадавшей, свою вину мужчина не признал [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сурен Гелоян. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краюСурен Гелоян. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю
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Дело о избиении девушки под Анапой совсем скоро направят в суд. Как стало известно, расследование в отношении 38-летнего Сурена Гелояна завершилось. Об этом сообщил адвокат пострадавшей Владимир Гончаров.

- Стадия предварительного расследования окончена и дело направляется для утверждения обвинительного заключения прокурору, - сказал защитник. - Стоит отметить, что ранее прокурор возвращал дело для дополнительного расследования.

Как сообщают «Кубанские новости», 26 февраля 2020 года следователь предъявил окончательное обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 и п.п. «а,в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Правда свою вину Гелоян не признал.

Напомним, ранее он был выпущен из-под стражи. Однако суд все же наложил на него ограничения.

- Отдел дознания впоследствии выпустил его под подписку о не выезде, - продолжает Владимир Гончаров. - Свое постановление мотивировали тем, что действия Гелояна утратили общественную опасность. Он являлся по вызовам, положительно характеризуется.

Напомним, инцидент в тире произошел 11 августа. В стрелковый тир в Большом Утрише под Анапой завалилась компания подвыпивших мужчин, среди которых был и Сурен Гелоян. Они требовали дать им пневматическую винтовку, чтобы пострелять. Но сотрудница тира отказала им из-за очевидного состояния опьянения, как то велит ей закон. Тогда Сурен Гелоян схватил винтовку из рук девушки, плюнул девушке в лицо и швырнул в нее воздушку. Позже ее рану пришлось зашивать.

В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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