2020-03-04T21:17:34+03:00
Общество

Центр Краснодара перекроют из-за празднования 8 Марта

Ограничения продлятся несколько часов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодара.Фото: администрация Краснодара.
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Краснодарским автомобилистам придется потерпеть неудобства в воскресенье, 8 марта. В Международный женский день в кубанской столицы запланирован забег. Потому на время его проведения ограничат движение машин.

Как стало известно «КП» - Кубань», с 08:30 и до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улице Орджоникидзе (от Красноармейской до Красной). Запретят машинам ехать и по участку от Красноармейской до Рашпилевской по улицам Комсомольской, Мира, Ленина, Гимназической, Гоголя, Карасунской, Чапаева, Горького.

На дорогах установят временные дорожные знаки и ограждения.

- Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда этих участков, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Напомним, женский забег пройдет по Красной. Старт запланирован на 11:00 8 марта. Участницы добегут до Горького, где развернутся, и финишируют в районе дома № 20. Регистрация осуществляется на сайте.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перенесут остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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