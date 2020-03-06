2020-03-06T17:06:15+03:00
Общество

Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью назвали исторически важным достижением

Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Ева МУР@kp_kuban
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Из Анапы в Керчь теперь можно добраться на пригородном поезде по Крымскому мостуИз Анапы в Керчь теперь можно добраться на пригородном поезде по Крымскому мосту
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Запуск пригородного поезда Анапа-Керчь власти Краснодарского края назвали историческим достижением. Они рассчитывают, что открытие нового маршрута не только повлияет на укрепление экономики и дружественных связей двух регионов, но и на популярность туризма.

- Это шаг к тому, что два региона станут единым черноморским курортом, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края главу региона. - Мы также рассчитываем, что благодаря развитию железнодорожного сообщения снизится и нагрузка на дорожную сеть края. И самим туристам путешествие на пригородном поезде позволит избежать пробок на пути к морю и существенно сократить время в дороге.

Напомним, стало известно расписание пригородного поезда, который впервые соединит Анапу и Керчь. С 7 марта составы будут курсировать дважды в день с понедельника по четверг в каждом направлении и три раза с пятницы по воскресенье. Время в пути составит всего два часа. По ходу запланирована одна минутная остановка на станции Тамань. Маршрут пролегает по Крымскому мосту.

Между Керчью и Анапой будут курсировать рельсовые автобусы РА-2. Именно в кабине машиниста такого состава проехал Владимир Путин, открывая железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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